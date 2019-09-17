TÜİK verilerinde nüfus ve işgücü neden aynı seviyede artmıyor?

17.09.2019 16:45

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre işsizlik verilerinde nüfus artarken iş gücüne dahil olanların sayısının aynı seviyede artış göstermemesi dikkat çekti.



Son 5 yılın verileri yan yana konulduğunda işgücü artışının nüfus artışına oranı 2015'ten itibaren her yıl sırayla yüzde 103, yüzde 73, yüzde 101 ve yüzde 88 olurken bu rakamın 2019'da yüzde 17'de kaldığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle