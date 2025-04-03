TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI! Mart ayı TÜİK verileri ne oldu? Enflasyon düştü mü?

Ekonomik göstergelerin nabzını tutanlar için "TÜİK verileri açıklandı! Mart ayı TÜİK verileri ne oldu?" sorusunun cevabı, sadece akademik veya teknik bir bilgi değil, aynı zamanda günlük yaşamda da karşılık bulan bir gerçekliktir. Mart ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları, enflasyonla mücadelede izlenecek adımlar konusunda da sinyaller veriyor. Peki, Mart ayı TÜİK verileri ne oldu?

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %30,89 artış, imalatta %23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %21,15 artış ve su temininde %58,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,89 artış, enerjide %16,98 artış ve sermaye mallarında %23,14 artış olarak gerçekleşti.