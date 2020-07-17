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TÜİK-Türkiye'ye 2019'da yüzde 17.2 artışla 677 bin kişi göç etti

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17.2 artarak 677 bin 42 kişiye yükseldi.

TÜİK-Türkiye'ye 2019'da yüzde 17.2 artışla 677 bin kişi göç etti
17.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:52

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17.2 artarak 677 bin 42 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Uluslararası Göç İstatistikleri verilerine göre, göç eden nüfusun yüzde 54.4'ünü erkekler, yüzde 45.6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.0 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54.6'sını erkekler, yüzde 45.4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 13.3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12.2 ile 20-24 ve yüzde 11.6 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15.2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12.6 ile 20-24 yaş grubu izledi.Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45.3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 9.2 ile Ankara, yüzde 6.5 ile Antalya, yüzde 3.5 ile Bursa ve yüzde 2.2 ile İzmir takip etti.Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42.5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 8.7 ile Ankara, yüzde 5.4 ile Antalya, yüzde 3.4 ile İzmir ve yüzde 3.2 ile Bursa izledi.Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14.5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 13.8 ile Türkmenistan, yüzde 8.,2 ile Afganistan, yüzde 7.5 ile Suriye ve yüzde 7.3 ile İran vatandaşları izledi.Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23.9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 7.3 ile İran, yüzde 6.8 ile Afganistan, yüzde 6.0 ile Azerbaycan ve yüzde 5.7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.Uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken, Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramlar dikkate alındı.

Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas alındı. (Grafik)


Kaynak: DHA

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