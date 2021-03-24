TÜİK-Tüktetici güveni Mart'ta yüzde 2.5 artışla 86.7'ye yükseldi
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TÜİK-Tüktetici güveni Mart'ta yüzde 2.5 artışla 86.7'ye yükseldi

24.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:33
TÜİK-Tüktetici güveni Mart'ta yüzde 2.5 artışla 86.7'ye yükseldi

Tüketici güven endeksi, Mart'ta aylık bazda yüzde 2,5 oranında artışla, Şubat ayındaki 84.5 düzeyinden, Mart ayında 86.7 düzeyine yükseldi.

Tüketici güven endeksi, Mart'ta aylık bazda  yüzde 2,5 oranında artışla, Şubat ayındaki 84.5 düzeyinden, Mart ayında 86.7 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Buna göre;Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayındaki 66.3'ten, Mart ayında yüzde 1.4 artarak 67.3'e yükseldi.-Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayındaki 84.5'ten, Mart ayında yüzde 4.0 artarak 87.9'a yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayındaki 91.7'den, Mart ayında yüzde 2.5 artarak 94.1'e yükseldi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayındaki 95.5'ten, Mart ayında yüzde 2.0 artarak 97.4'e yükseldi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir. (Grafik)

 


TÜİK-Tüktetici güveni Mart'ta yüzde 2.5 artışla 86.7'ye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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