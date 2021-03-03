Fiyat artışları (3)
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Fiyat artışları (3)

03.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:42
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası grubunda oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup, yüzde 2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür, yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü.

Şubat 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme olarak belirlendi.

Şubatta endekste kapsanan 415 maddeden, 117'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35'inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

 Aylık (yüzde)

 Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

2,57

18,40

Alkollü içecekler ve tütün

0,13

2,87

Giyim ve ayakkabı

-0,93

6,31

Konut

0,60

11,69

Ev eşyası

0,32

23,74

Sağlık

3,0

18,11

Ulaştırma

0,48

22,47

Haberleşme

0,56

7,15

Eğlence ve kültür

-0,98

8,72

Eğitim

0,86

6,13

Lokanta ve oteller

1,32

13,44

Çeşitli mal ve hizmetler

-2,32

20,61

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 2,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 12,75 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,44 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 17,22 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE0,80

16,56

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE0,79

16,92

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE0,44

 16,21

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 0,65 16,29
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

0,95

16,39

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

 0,96 17,22
(Sürecek)

Fiyat artışları (3)
Fiyat artışları (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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