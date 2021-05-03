TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)

TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi.

Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi. Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 281 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.TÜİK verilerine göre aylık bazda, en yüksek fiyat artışları yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.09 ile eğitimde oldu. Fiyatlarında aylık düşüş olan gruplar yüzde 0.28 ile haberleşme ve yüzde 0.03 ile ev eşyası oldu. Fiyatları an az artan ana gruplar ise yüzde 0.56 ile sağlık ve yüzde 0.73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Yıllık bazda fiyat artışlarının yüksek olduğu ana gruplar, yüzde 29.31 ile ulaştırma, yüzde 22.27 ile ev eşyası ve yüzde 19.20 ile sağlık oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 3.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9.05 ile haberleşme, yüzde 10.21 ile eğitim ve yüzde 11.03 ile giyim ve ayakkabı oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.82 artış gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA
AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu
Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Hindistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜİK-Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 1.68 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.14 (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:01:02. #1.15#

title