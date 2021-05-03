BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, olar 8.30 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.27 artışla 1,401.64 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.27 artışla 1,401.64 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.
Dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladı. Dolar ilk işlemlerde 8.30 lirayı görürken, euro da 10 lira sınırındaydı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Baş Ekonomisti Robin Brooks Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcı algısında görülen "sert bozulma" nedeniyle dolar "adil değer" tahminini 7.50 liradan, 9.50 liraya yükselttiklerini belirtti.Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi.Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4'ten, yüzde 12.2'ye yükseltti. Piyasadaki genel beklenti ise yüzde 14 düzeyinde bulunuyor. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2677 lira ve en yüksek 8.3351 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 9.9392 lira ve en yüksek 10.0329 lirayı gördükten sonra, 10.00 – 10.01 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4315 lira ve en yüksek 11.5165 lirayı gördükten sonra 11.49 – 11.50 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20161 - 1.20358 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20333 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma gününü kırılgan bir seyirle tamamladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı ayrışan performanslar ortaya koyarak riskli varlıklardaki momentum kaybına yol açarken, 2021 ilk çeyrek şirket karlarının beklentileri aşması riskten kaçışı sınırlayan faktörlerden biri oldu. ABD'de Mart'ta bireysel gelir ve harcamalar beklentilerin üzerinde artarken, enflasyondaki hızlanma tahminleri aştı. "ABD Hazine Bakanı Janet Yellen mali paketteki harcamaların uzun zamana yayılarak gerçekleşeceği için enflasyonist etkilerinin sınırlı olacağını söyledi. Euro Bölgesi'nde ise öncü hesaplanan 2021 ilk çeyrek büyüme verileri beklentilerin üzerinde gelse de teknik resesyona işaret ederken, Nisan'da çekirdek enflasyonda sürpriz gerileme yaşandı. "Bu ortamda hisse senetleri piyasalarında genele yayılan zayıflıklar yaşanırken, dolar küresel ölçekte güç kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan gerileyerek yüzde 1.63'ten günü tamamladı. Güvenli liman arayışı altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlarken, ham petrol fiyatları yüzde 1.9 düşüşle kapandı."Geçen haftanın son gününde Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Mart ayı dış ticaret verileri baz etkisiyle ihracatta ithalattan hızlı bir toparlanma yaşandığına işaret ederken, mevsimsellikten arındırılmışveriler tersine bir tablo ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) MayısTemmuz dönemi borçlanma stratejisi Mayıs'taki yüklü iç borç geri ödemesinde borçlanma dışı kaynakların değerlendirileceğini gösterdi. "Bu haber akışı ve küresel arka planda Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.6 gerilerken, TL, Cuma gününü dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.4 değer kaybıyla tamamladı. Ülke risk primi ve tahvil faizlerinde hafif gerileme yaşandı."Yeni güne küresel pi yasalar zayıf bir başlangıç yaptı. Bu sabah Asya'da az sayıdaki veri akışı karışık bir tablo ortaya koyarken, riskli varlıklarda Cuma günkü eğilimlerle kar satışları öne çıkıyor. Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi aktivite göstergeleri Nisan nihai sonuçları takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini yayınlayacakken, Hazine 2 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirecek. Nisan'da tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.8, yıllık bazda yüzde 17.3 arttığı tahmin ediliyor. Bu ortamda Türk finansal varlıkların seyri açısından enflasyon verileriyle birlikte, küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı