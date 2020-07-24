TÜİK-Termik santrallere 5 ayda 26.89 milyon ton kömür Türkiye genelindeki termik santraller yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 34 milyon 289 bin tondan yüzde 21.5 düşüşle 26 milyon 891 bin ton kömür yaktılar.

Türkiye genelindeki termik santraller yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 34 milyon 289 bin tondan yüzde 21.5 düşüşle 26 milyon 891 bin ton kömür yaktılar.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ilk beş ayda linyit ve taşkömüründen oluşan toplam kömür üretimi, geçen yılın aynı dönemindeki 30.87 milyon tondan, yüzde 21.7 düşüşle 24 milyon 176 bin tona geriledi. Bu dönemde toplam kömür ithalatı da yüzde 5.5 artışla 13 milyon 197 bin tondan, 13 milyon 925 bin tona yükseldi.TÜİK verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 107.4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.1 iken taşkömüründe yüzde 2.5 olarak hesaplandı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA