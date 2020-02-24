TÜİK-Termik santrallere 2019'da 91 milyon ton kömür verildi

24.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:16

Türkiye genelinde termik santrallere 2019 yılında toplam 91 milyon ton kömür teslim edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; bu kömürün 21 milyon 896 bin tonunu taşkömürü, 69 milyon 486 bin tonunu da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, linyit satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.5, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.02 artarken Kasım ayına göre yüzde 4.8 azaldı.

Taşkömürü üretimi Aralık'ta, bir önceki yılın dönemine göre yüzde 12.8, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6 ve Kasım'a göre ise yüzde 2.3 artarak 102 bin 392 tona yükseldi.Taşkömürü koku üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 azalırken, Kasım'a göre yüzde 4.4 arttı.Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 artarken, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 ve Kasım'a göre ise yüzde 9.2 azaldı.Taşkömürü koku ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 265 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.4 azalırken, Kasım'a göre ise yüzde 370.7 arttı.Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı Ocak-Aralık döneminde yüzde 102.2 ile en yüksek linyitte gerçekleşirken bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.2 ve taşkömüründe yüzde 3.2 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık'ta taşkömürü teslimatının yüzde 61.2'si termik santrallere, yüzde 11.8'i kok tesislerine, yüzde 7.2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86.7'si termik santrallere ve yüzde 8.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97.6 ile demir-çelik sanayine yapıldı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA