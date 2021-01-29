TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi
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TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi

29.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:51
TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi

Türkiye genelinde termik santrallere, Ocak-Kasım döneminde 19.74 milyon tonu taşkömürü ve 46.43 milyon tonu da linyit olmak üzere toplam 66.17 milyon ton kömür teslim edildi.

Türkiye genelinde termik santrallere, Ocak-Kasım döneminde 19.74 milyon tonu taşkömürü ve 46.43 milyon tonu da linyit olmak üzere toplam 66.17 milyon ton kömür teslim edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde 35.82 milyon tonu taşkömürü, 55.71 milyon tonu linyit olmak üzere toplam kömür teslimatları da 91.53 milyon tonu buldu.

TÜİK verilerine göre Kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 50.1'i termik santrallere, yüzde 12.8'i kok tesislerine, yüzde 13.6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 78.8'i termik santrallere ve yüzde 13.2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94.0 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Türkiye'de Kasım ayında aylık bazda yüzde 3.6 artış, yıllık bazda ise yüzde 18.1 azalışla 5.86 milyon ton linyit üretildi. Linyit üretimi Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 22 azaldı.Taşkömürü ithalatı ise Kasım'da aylık bazda yüzde 10.8 artışla 3 milyon 795 bin tona yükseldi. Taş kömürü ithalatı, Ocak-Kasım döneminde yüzde 9.4 arttı. (Grafik - Tablo)

 


TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi
TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi
TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi
TÜİK-Termik santrallere 11 ayda 66.17 mln. ton kömür verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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