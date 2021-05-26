TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı

TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'deki termik santrallerde Şubat ve Mart aylarında toplam 12.34 milyon ton kömür yakıldı.

Türkiye'deki termik santrallerde Şubat ve Mart aylarında toplam 12.34 milyon ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 52'si ve linyitin de yüzde 81.6'sının toplamı olan 6.18 milyon tonu termik santrallerde yakıldı. Böylece, Şubat ayındaki 6.16 milyon ton ile birlikte, iki ayda termik santrallerde yakılan toplam kömür miktarı da 12.34 milyon tonu buldu.

TÜİk verilerine göre, taşkömürü teslimatının yüzde 17.4'ü kok tesislerine, yüzde 16.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 12.6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97.2 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Türkiye genelinde linyit üretimi Mart'ta aylık bazda yüzde 2.4 ve yıllık bazda da yüzde 10.6 artışla 5 milyon 513 bin 780 tona yükseldi.Taşkömürü ithalatı da, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 düşüşle 2 milyon 977 bin 70 tona geriledi.Üretimin teslimatları karşılama oranı Mart ayında yüzde 100.1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76.9 iken taşkömüründe yüzde 3.8 olarak hesaplandı. (Grafik - Tablo)

 


TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı
TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı
TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı
TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Sedat Peker Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Hande Erçel Demet Evgar
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 11:06:13. #1.11#

title