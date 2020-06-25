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TÜİK-Termik santraller 4 ayda 22.7 milyon ton kömür kullandı

Türkiye genelindeki termik santrallerde Ocak-Nisan döneminde, 6.63 milyon tonu taşkömürü, 16.12 milyon tonu da linyit olmak üzere, toplam 22.7 milyon ton kömür kullanıldı.

TÜİK-Termik santraller 4 ayda 22.7 milyon ton kömür kullandı
25.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:58

Türkiye genelindeki termik santrallerde Ocak-Nisan döneminde, 6.63 milyon tonu taşkömürü, 16.12 milyon tonu da linyit olmak üzere, toplam 22.7 milyon ton kömür kullanıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kömür üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Nisan döneminde yüzde 106.5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 87.7 iken taşkömüründe yüzde 2.8 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Nisan ayında taşkömürü teslimatının yüzde 47.9'u termik santrallere, yüzde 24.1'i kok tesislerine, yüzde 12.6'sı demir-çelik dışındaki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85.8'i termik santrallere ve yüzde 10.4'ü demir-çelik dışındaki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97.6 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Linyit satılabilir üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 18.7, yıllık bazda yüzde 35.6 ve Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 azaldı.Taşkömürü satılabilir üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 86.9, yıllık bazda yüzde 86.8, Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.8 azaldı.Taşkömürü koku satılabilir üretimi de Nisan'da aylık bazda yüzde 8.6, yıllık bazda yüzde 7.1, Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 azaldı.Taşkömürü koku ithalatı Nisan'da aylık bazda yüzde 113.7, yıllık bazda yüzde 2.3 ve Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 arttı.

Taşkömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9, Nisan'da yıllık bazda yüzde 5.5 artarken, aylık bazda yüzde 32.2 azaldı. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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