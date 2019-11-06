TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği

06.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü 2016 yılından bu yana kentteki 18 farklı okula 328 netbook ve 35 masaüstü olmak üzere toplam 353 bilgisayar hibe etti.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ve milli eğitime destek vermeye devam eden kurum, toplam 328 netbook ve 35 masaüstü bilgisayarı (PC) kent genelindeki 18 farklı okula bağışladı.

Bu kapsamda, TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp Esenyurt Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte lisenin bilgisayar laboratuvarına 3 netbook hibe etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gökalp, çocukların teknolojik çağın dinamiklerine ayak uydurmaları için bilgisayar ihtiyacı olan il genelindeki okullara desteklerinin kendilerini olumlu yönde motive ettiğini ve çalışma azimlerini arttırdığını belirtti.

Gökalp, eğitime katkı çalışmaları kapsamında "TÜİK kapılarını öğrencilere açıyor" projesiyle de çeşitli okullardan ve her yaştan öğrenci gruplarını kurumda misafir ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Proje ile toplumda istatistik bilincini temelden yerleştirmeyi amaç ediniyoruz. İstatistik, geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. İstatistik, bilgiyi esas alan önemli bir bilimdir. Biz çocuklarımızı kurumumuzda misafir ederek çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, kurum uzmanlarımız çeşitli okulları ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendiriyor, aynı zamanda ihtiyacı olan okullara bilgisayar hibe desteği de veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz."

Kaynak: AA