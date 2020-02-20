TÜİK'ten EPDK'ye kalite belgesi

20.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:52

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrik, petrol, doğal gaz ve LPG piyasalarına yönelik istatistiklerinin incelenmesinin ardından Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) "kalite belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu değerlendirme "Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları" doğrultusunda yapıldı.

Açıklamada, kalite belgesi sertifikalarının sunumu için düzenlenen törene katılan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Güvenilir veriler, kaliteli hazırlanmış istatistikler enerji piyasalarının öngörülebilirliği için hayati önem taşıyor. Yatırımcı da piyasa oyuncuları da rakamlara bakıyor, rakamlara göre yatırım yapıp ona göre strateji geliştiriyor. Bu sebeple verileri, istatistikleri hazırlarken büyük bir titizlikle hareket ediyoruz. Bu titizliğimizin de TÜİK tarafından bu şekilde taçlandırılması çok değerli. Verilerimizin, yaptığımız işlemlerin güvenilirliğini ve kalitesini gösteren böyle bir belge almak kurumumuz adına gurur verici. Kalite elbette yetkin ve nitelikli insan kaynağıyla oluşturulur. EPDK, sektörün ihtiyaçlarına cevap veren fiziki altyapı ve donanıma sahip yeni hizmet binasında, nitelikli personeliyle sektörümüzde kaliteyi yükseltmeye devam edecek."

TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz da şu ana kadar 37 alanda kalite belgesi tasdiklendiğini, kalite değerlendirme sürecinin çok uzun ve çok ciddi bir süreç olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA