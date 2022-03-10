TÜİK'ten Başkan Ergün'e Ziyaret

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Selçuk Direkçi, Sosyal Araştırmalar Grup Müdürü Ahmet Murat Şen ve Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Mehmet Kamacı'yı ağırladı. TÜİK Müdürü Direkçi ziyarette Başkan Ergün'e çiçek takdim ederken, Başkan Ergün de misafirlerine 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini hediye etti. Ziyarette konuşan TÜİK Manisa Bölge Müdürü Selçuk Direkçi, "Çalışmalarımız ve yoğunluğumuz devam ediyor. Her gün planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alandan veri toplamaya devam ediyoruz. Ülkenin kritik verileri için sürekli alandan veri toplamamız gerekiyor. Çok fazla çalışmamız var. Her geçen yıl da çalışma sayımız artıyor. Çünkü ülkenin beklentileri artıyor. Bu bağlamda çalışmalarımız hem hane hem de işyeri boyutunda artıyor. Haneler kurumumuzu pek fazla tanımıyorlar. Kurumumuzu hem tanıtıp hem de ülkemizin ihtiyacı olan verileri en kaliteli en doğru şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Sizlerin de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin bu verileri toplarken bize çok desteği oluyor. Bu verilerin bazıları da belediyelerle ilgili veriler oluyor. Çevresel istatistiklerimizde çokça kullandığımız atık su olsun, çevreyle ilgili veriler olsun bunlarla ilgili verileri belediyedeki arkadaşlarımız en doğru şekilde bize aktarıyorlar. Onun için de çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Ergün'den Konuklarına Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Görevimiz, üzerimize düşen neyse yerine getirmemiz lazım. Sonuçta bu ülke hepimizin. Bu vatan hepimizin vatanı. İnsanları daha mutlu, daha müreffeh etme, huzur içinde yaşatabilecek kriterleri yaratmak zorundayız. Hepimiz bunun için varız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tabi ki veriler çok önemli. Onlar da bir yol gösterici. O yol göstericilerin izinden gitmemiz lazım. İnşallah her geçen gün üzerine biraz daha koyarak yaparız" diye konuştu.

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