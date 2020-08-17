TÜİK Temmuz 2020 konut istatistiklerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.
17.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:09
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 2020 Temmuz ayında 229 bin 357 konut satıldı. Bu sayı Zonguldak'ta 2020 Temmuz ayında bin 194, Karabük'te 2020 Temmuz ayında 842, Bartın ise 2020 Temmuz ayında 429 konut satıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA