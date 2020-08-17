TÜİK Temmuz 2020 konut istatistiklerini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 2020 Temmuz ayında 229 bin 357 konut satıldı. Bu sayı Zonguldak'ta 2020 Temmuz ayında bin 194, Karabük'te 2020 Temmuz ayında 842, Bartın ise 2020 Temmuz ayında 429 konut satıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA