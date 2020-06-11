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TÜİK-Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da 1.6 milyar adete düştü

Türkiye genelindeki işletmelerde tavuk yumurtası üretimi, Nisan'da yıllık bazda yüzde 1.9 ve aylık bazda da yüzde 2.5 düşüşle 1 milyar 611 milyon adete geriledi.

TÜİK-Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da 1.6 milyar adete düştü
11.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:44

Türkiye genelindeki işletmelerde tavuk yumurtası üretimi, Nisan'da yıllık bazda yüzde 1.9 ve aylık bazda da yüzde 2.5 düşüşle 1 milyar 611 milyon adete geriledi. 

Böylece, ilk dört aylık yumurta üretimi de yıllık bazda yüzde 0.4 artışla 6 milyar 715 milyon adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 6.2 artışla, aylık bazda ise yüzde 3.5 düşüşle 106 milyon oldu.Tavuk eti üretimi de yıllık bazda yüzde 4.7 artışla, aylık bazda ise yüzde 2.2 düşüşle 187 bin ton olarak gerçekleşti.Hindi eti üretimi ise yıllık bazda yüzde 12.2 düşüşle 4.0 bin tona geriledi.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 7.9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7.3, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.4 artarken, hindi eti üretimi yüzde 1.3 azaldı. (Tablo)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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