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TÜİK-Taşkömürü ve linyit teslimatı en çok termik santrallere

Türkiye genelinde Haziran ayında taş kömürü teslimatlarının yüzde 58.7'si, linyit teslimatlarının da 85.9'u termik santrallere yapıldı.

TÜİK-Taşkömürü ve linyit teslimatı en çok termik santrallere
24.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:36

Türkiye genelinde Haziran ayında taş kömürü teslimatlarının yüzde 58.7'si, linyit teslimatlarının da 85.9'u termik santrallere yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104.7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 89.5 ve taşkömüründe yüzde 2.7 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların Haziran ayında teslimat yerlerine göre dağılımı;yüzde 58.7'si termik santrallere, yüzde 16.1'i kok tesislerine, yüzde 9.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının;yüzde 85.9'u termik santrallere,yüzde 9.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97.9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Linyit satılabilir üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 27.1 artarken, yıllık bazda yüzde 19.2 azalarak 5 milyon 45 bin ton olarak gerçekleşirken, Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 21.1 azaldı.Taşkömürü satılabilir üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 505.8 ve yıllık bazda yüzde 31.9 artışla 105 bin 134 tona çıkarken, Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 24.8 azaldı.Taşkömürü koku satılabilir üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 0.9 artarken, Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 1.9 azaldı.

Taşkömürü ithalatı Haziran'da aylık bazda yüzde 47.4, yıllık bazda yüzde 3.3 ve Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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