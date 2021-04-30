TÜİK-Taş kömürü ithalatı Şubat'ta yıllık yüzde 62.4 yükseldi

Türkiye'nin taşkömürü ithalatı Şubat'ta aylık bazda ayında bir önceki aya göre yüzde 2.8 ve yıllık bazda yüzde 62.4 artışla 3.53 milyon tona, yılın ilk iki aylık döneminde de 6.75 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin taşkömürü ithalatı Şubat'ta aylık bazda ayında bir önceki aya göre yüzde 2.8 ve yıllık bazda yüzde 62.4 artışla 3.53 milyon tona, yılın ilk iki aylık döneminde de 6.75 milyon tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, linyit satılabilir üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 7.6 artarken, aylık bazda yüzde 1.9 azaldı. Taşkömürü satılabilir üretimi de aylık bazda yüzde 9.9, yıllık bazda da yüzde 15,8 azaldı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Şubat ayında yüzde 105.9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 75.9 iken taşkömüründe yüzde 2.6 olarak hesaplandı.Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Şubat ayında taşkömürü teslimatının yüzde 58.5'i ve linyit teslimatının yüzde 83.5'i termik santrallere yapıldı. Böylece, Şubat ayında termik santrallere teslim edilen kömür miktarı 6.25 milyon tonu, yılın ilk iki ayında da 12.7 milyon tonu buldu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı