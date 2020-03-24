TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 8.99 arttı Tarımsal girdi fiyatları, (Tarım-GFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.10, yıllık bazda yüzde 8.99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.36 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları, (Tarım-GFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.10, yıllık bazda yüzde 8.99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.36 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0.83, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2.82 arttı.

Yıllık bazda ise, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8.96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9.19 yükseldi.Alt gruplardan yıllık en fazla azalış yüzde 2.68 ile gübre ve toprak geliştiricilerde oldu. Yıllık bazda en düşük artış sırasıyla yüzde 0.60 ile veteriner harcamaları, yüzde 0.65 ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında oldu.Yıllık bazda en fazla artış yüzde 9.58 ile malzemeler, yüzde 13.56 ile enerji ve yağlar ve yüzde 15.82 ile tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.Alt gruplardan aylık en fazla azalış yüzde 1.84 ile gübre ve toprak geliştiricilerde oldu. Alt gruplar itibariyle bir önceki aya göre diğer bir azalış yüzde 0.24 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış yüzde 0.17 veteriner harcamaları, yüzde 0.52 ile enerji ve yağlar alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla artış ise yüzde 1.35 hayvan yemi, yüzde 1.45 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 2.13 ile malzemeler alt gruplarında oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA