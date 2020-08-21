HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da yüzde 0.17 arttı

Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.17 ve yıllık bazda da yüzde 6.77 arttı.

TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da yüzde 0.17 arttı
21.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:50

Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.17 ve yıllık bazda da yüzde 6.77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Haziran'da, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3.31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.38 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 0.17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları da yüzde 0.18 yükseldi.Yıllık bazda da, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 6.24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları da yüzde 10.05 arttı.Yıllık bazda fiyatı en çok azalan yüzde 3.39 ile tarımsal ilaçlarda oldu. Yıllık bazda fiyatı azalan diğer alt gruplar ise yüzde 3.24 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0.36 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, yıllık bazda en çok artış yüzde 12.50 ile makine bakım masraflarında, yüzde 9.75 ile diğer mal ve hizmetlerde ve yüzde 9.44 ile hayvan yemi fiyatlarında gerçekleşti.Aylık en fazla fiyat azalışı yüzde 1.63 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.Alt gruplar itibariyle, aylık bazda azalan diğer alt gruplar da yüzde 0.93 ile hayvan yemi ve yüzde 0.26 ile tohum ve dikim materyali oldu. 

Haziran ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3.73 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1.47 ile makine bakım masrafları oldu. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Ekonomi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu 3. Sayfa
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
112 yaşındaki Güllü nineden Erdoğan sevgisi
112 yaşındaki Güllü nineden Erdoğan sevgisi
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da yüzde 0.17 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:27:37. #1.15#
title