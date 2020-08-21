TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da yüzde 0.17 arttı Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.17 ve yıllık bazda da yüzde 6.77 arttı.

Tarımsal girdi fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.17 ve yıllık bazda da yüzde 6.77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Haziran'da, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3.31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.38 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 0.17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları da yüzde 0.18 yükseldi.Yıllık bazda da, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 6.24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları da yüzde 10.05 arttı.Yıllık bazda fiyatı en çok azalan yüzde 3.39 ile tarımsal ilaçlarda oldu. Yıllık bazda fiyatı azalan diğer alt gruplar ise yüzde 3.24 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0.36 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, yıllık bazda en çok artış yüzde 12.50 ile makine bakım masraflarında, yüzde 9.75 ile diğer mal ve hizmetlerde ve yüzde 9.44 ile hayvan yemi fiyatlarında gerçekleşti.Aylık en fazla fiyat azalışı yüzde 1.63 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.Alt gruplar itibariyle, aylık bazda azalan diğer alt gruplar da yüzde 0.93 ile hayvan yemi ve yüzde 0.26 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Haziran ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3.73 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1.47 ile makine bakım masrafları oldu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA