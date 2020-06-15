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TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatarı Mayıs'ta yüzde 0.88 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE) Mayıs'ta aylık yüzde 0.88 ve yıllık yüzde 10.59 arttı.

TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatarı Mayıs'ta yüzde 0.88 arttı
15.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:09

Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE) Mayıs'ta aylık yüzde 0.88 ve yıllık yüzde 10.59 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 8.0 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.13 yükseldi.

Sektörlerde fiyatlar aylık; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5.47 düştü, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.76 arttı,tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.06 arttı.Ana gruplarda fiyatar aylık; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.54 azaldı, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.51 arttı, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.56 arttı.Yıllık en fazla azalış yüzde 8.71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup ise yüzde 3.88 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 25.57 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23.84 ile çeltik oldu.Aylık en fazla azalış yüzde 2.94 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0.39 ile çeltik oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8.88 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4.38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 4.07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 29 madenin ortalama fiyatı azalırken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 36 maddenin ortalama fiyatı ise arttı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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