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TÜİK-Tarım sigortalarında toplam bedel yüzde 30.7 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2019 yılında yıllık yüzde 30.7 artışla 55 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

TÜİK-Tarım sigortalarında toplam bedel yüzde 30.7 arttı
01.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:24

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2019 yılında yıllık yüzde 30.7 artışla 55 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 74.3 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında gerçekleşti. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 18.9 artışla 2 milyon 87 bin adete çıktı

Toplam prim tutarı yüzde 19.3 artışla 2 milyar 447 milyon liraya çıkarken, toplam devlet destek prim tutarı da yüzde 19 artışla 1 milyar 275 liraya yükseldi.Sigorta ettirilen sera dahil alanlar, 2019 yılında yüzde 5.7 artarak 26 milyon 149 bin dekara, sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı da sırasıyla yüzde 22.6 ve yüzde 52.6 arttı.Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 753 milyon 642 bin lira bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı da 292 milyon 935 bin lira bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. 

Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 461 milyon 551 bin lira bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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