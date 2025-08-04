TÜİK SON DAKİKA || Kira zammı oranları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için kira artış oranları büyük bir önem taşıyor. Özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri, gözleri yeniden açıklanacak resmi verilere çevirdi. Peki, kira zammı oranları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KİRA ZAMMI ORANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira sözleşmelerini yenileyecek vatandaşların gündeminde yer alan "kira artış oranları ne zaman açıklanacak?" sorusu, ağustos ayı itibarıyla yeniden önem kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna sunmakta. Bu kapsamda, Temmuz 2025 dönemi enflasyon verilerinin 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanması planlanıyor.

Kira zammı oranları ne zaman açıklanacak

TÜİK tarafından duyurulacak TÜFE oranı doğrultusunda, ağustos ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak. Açıklanacak oran, işyeri kiralamalarında doğrudan uygulanabilirken, konut kiralarında ise mevcut yasal düzenlemeyle birlikte %25'lik tavan sınırı çerçevesinde değerlendirilecek.