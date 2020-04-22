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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

TÜİK-Seyahat harcamaları 2019'da yüzde 21.5 artışla 48.9 milyar lira

Türkiye genelinde 2019 yılında, yurt içinde yapılan toplam seyahat harcamaları yıllık bazda yüzde 21.5 artarak 48 milyar 910 milyon liraya yükseldi.

22.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:40
TÜİK-Seyahat harcamaları 2019'da yüzde 21.5 artışla 48.9 milyar lira

Türkiye genelinde 2019 yılında, yurt içinde yapılan toplam seyahat harcamaları yıllık bazda yüzde 21.5 artarak 48 milyar 910 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 artışla, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 artarak 12 milyon 846 bin seyahat olarak gerçekleşti. 

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, yıllık bazda yüzde 18.3 artışla 90 milyon 840 bin geceleme yaptı ve aynı dönemde ortalama geceleme sayısı 6.6 geceden 7.1 geceye yükseldi.Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0.4 azalarak 78 milyon 202 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0.5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2019 yılında 8.1 gece oldu.TÜİK verilerine göre, 2019 yılında yapılan seyahat harcamalarının yüzde 91.9'unu 44 milyar 946 milyon lira ile kişisel harcamalar, yüzde 8.1'ini 3 milyar 965 milyon lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 625 lira oldu. Seyahat harcamalarının yıllık değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 62.0 ile sağlık harcamalarında, yüzde 27.4 ile yeme-içme ve yüzde 26.2 ile seyahat öncesi yapılan (giyecek, ilaç, çanta, kamera, film vb.) harcamalarda oldu. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 63.7 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26.5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 4.6 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 435 milyon 347 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 115 milyon 366 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 42 milyon 713 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43.7 artarak 7 milyar 837 milyon 481 bin lira olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı.  Bu harcamaların yüzde 94.0'ını 7 milyar 368 milyon 927 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 6.0'ını ise 468 milyon 553 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 610 lira oldu. Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 131.8 ile sağlık harcamalarında, yüzde 104.5 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 53.2 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) oldu. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 17.8 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 8.3 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 494 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 790 bin geceleme ile "kendi evi"  yer alırken, "otel" 4 milyon 969 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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