TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Nisan'da yıllık yüzde 96.9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro Nisan'da aylık bazda yüzde 1.8 gerilerken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 20.3'lük düşüşün baz etkisiyle yıllık yüzde 96.9 yükseldi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro Nisan'da aylık bazda yüzde 1.8 gerilerken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 20.3'lük düşüşün baz etkisiyle yıllık yüzde 96.9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan'da yıllık bazda;

sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 120.4, inşaat ciro endeksi yüzde 55.9, ticaret ciro endeksi yüzde 92.5, hizmet ciro endeksi yüzde 77.6 arttı.Sektörlerde toplam ciro Nisan'da aylık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3.9 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0.1, ticaret ciro endeksi yüzde 5.4, hizmet ciro endeksi yüzde 2.7 azaldı.Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı