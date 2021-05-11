TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Mart'ta yıllık yüzde 49.9 arttı
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TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Mart'ta yıllık yüzde 49.9 arttı

TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Mart'ta yıllık yüzde 49.9 arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Mart'ta aylık bazda yüzde 5.3 ve yıllık bazda yüzde 49.9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Mart'ta aylık bazda yüzde 5.3 ve yıllık bazda yüzde 49.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda; sanayi sektörü cirosu yüzde 5.7, ticaret cirosu yüzde 5.6, hizmet cirosu yüzde 7.2 artarken, inşaat cirosu yüzde 4.2 azaldı.

Yıllık bazda ise; sanayi sektörü toplam cirosu yüzde 53.5, inşaat cirosu yüzde 27.7, ticaret cirosu yüzde 52.5, hizmet cirosu yüzde 39,9 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

 


TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Mart'ta yıllık yüzde 49.9 arttı
TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Mart'ta yıllık yüzde 49.9 arttı
TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Mart'ta yıllık yüzde 49.9 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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