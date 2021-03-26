TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede yükseldi, inşaatta düştü
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TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede yükseldi, inşaatta düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede yükseldi, inşaatta düştü

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart'ta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 5.1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0.2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4.0 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart'ta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 5.1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0.2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4.0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 5.1 artarak 105.5'e yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1.2 artarak 103'e, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3.9 artarak 101.8'e, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 10.1 artarak 111.7'ye yükseldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 0.2 artarak 109.2'ye yükseldi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 4.0 azalarak 117.3'e geriledi. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1.6 artarak 94.1'e, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 3.8 artarak 116.2'ye yükseldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 4.0 azalarak 79.8'e geriledi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0.8 azalarak 76.3'e, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 6.8 azalarak 83.2'ye geriledi. İnşaat sektöründe Mart ayında girişimlerin yüzde 51.5'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 48.5'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Şubat ayındaki yüzde 26.3'ten Mart ayında yüzde 24.5'e, "talep yetersizliği" Şubat ayındaki yüzde 25.7'den Mart ayında yüzde 23.2'ye, "diğer faktörler" Şubat ayındaki yüzde 27.2'den Mart ayında yüzde 24.3'e geriledi.Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)

 


TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede yükseldi, inşaatta düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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