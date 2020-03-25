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Ekonomi

TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede düştü, inşaatta yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6.0 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1.2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3.7 arttı.

25.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:21
TÜİK-Sektörel güven hizmet ve perakendede düştü, inşaatta yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6.0 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1.2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3.7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 98.5 iken, Mart ayında yüzde 6.0 azalarak 92.5 değerini aldı. 

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 7.6 azalarak 97.7 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 4.8 azalarak 90.6 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 5.6 azalarak 89.3 değerini aldı.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 1.2 azalarak 101.7 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0.2 artarak 108.0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 2.4 azalarak 102.5, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi ise yüzde 1.4 azalarak 94.4 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 74.5 iken, Mart ayında yüzde 3.7 artarak 77.2 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 5.4 artarak 93.4 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise yüzde 1.2 artarak 61.1 değerini aldı.İnşaat sektöründe Mart ayında girişimlerin yüzde 37.1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 62.9'u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Şubat ayında yüzde 42.1 iken Mart ayında yüzde 42.0, "talep yetersizliği" Şubat ayında yüzde 34.7 iken Mart ayında yüzde 31.1 ve "hava şartları" Şubat ayında yüzde 18.3 iken Mart ayında yüzde 11.2 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.


Kaynak: DHA

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