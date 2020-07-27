TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi (2) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 20.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.6 ve inşaat sektöründe yüzde 11.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 20.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.6 ve inşaat sektöründe yüzde 11.6 yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayındaki 55.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 20.2 artarak 66.7'ye çıktı.Hizmet sektöründe bir önceki aya göre;son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 42.5 artarak 54.5'e,son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 36.5 artarak 55.2'ye,gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2.9 artarak 90.3'e çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 9.6 artarak 94.6'ya yükseldi.Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre;son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 43.1 artarak 69.6'ya yükseldi,mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2.9 azalarak 110.4'e indi,gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 7.3 artarak 103.9'a yükseldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 78.0'den, Temmuz ayında yüzde 11.6 artarak 87.0'ye yükseldi.İnşaat sektöründe bir önceki aya göre;alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 25.0 artarak 73.9'a çıktı,gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3.4 artarak 100.0'e yükseldi.İnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin;yüzde 36.9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63.1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden;"finansman sorunları" Haziran ayındaki yüzde 36.8'den Temmuz'da yüzde 38.2'ye çıkarken,"talep yetersizliği" Haziran ayındaki yüzde 34.5'den Temmuz'da yüzde 31.9'a,"diğer faktörler" Haziran ayındaki yüzde 32.8'den Temmuz'da yüzde 19.9'a geriledi. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)

- Ayrıntılar - Ayrıntılar Kaynak: DHA