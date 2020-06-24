HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 8.5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.3 ve inşaat sektöründe yüzde 33.1 yükseldi.

TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi
24.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:47

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 8.5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.3 ve inşaat sektöründe yüzde 33.1 yükseldi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması da kötümserliğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayındaki 51.1 düzeyinden, Haziran'da yüzde 8.5 artışla 55.5 değerine yükseldi.Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2.9 artarak 38.2'ye, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3.6 artarak 40.5'e, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi de yüzde 13.7 artarak 87.8 düzeyine yükseldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran'da yüzde 9.3 artarak 86.4 düzeyine çıktı.Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17 artarak 48.6'ya çıkarken, mevcut mal stok düzeyi alt endeksi yüzde 5.6 azalarak 113.7'ye geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 28.9 artarak 96.8 düzeyine çıktı.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 58.5 düzeyindeyken, Haziran'da yüzde 33.1 artarak 78 düzeyine tırmandı.İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48 artarak 59.1'e, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 25.5 artarak 96.8 düzeyine çıktı.İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin yüzde 31.1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68.9'u faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Mayıs ayındaki yüzde 39.9'dan Haziran ayında yüzde 36.8'e, "talep yetersizliği" Mayıs ayındaki yüzde 44.8'den Haziran ayında yüzde 34.5'e, "diğer faktörler" Mayıs ayındaki yüzde 47.3'den Haziran ayında yüzde 32.8'e geriledi. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Ekonomi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:04:07. #1.15#
title