TÜİK revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti
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TÜİK revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti

10.03.2021 08:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:26
TÜİK revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan'da açıklamaya başlayacağını açıkladığı revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan'da açıklamaya başlayacağını açıkladığı revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti.

TÜİK daha önce Avrupa Birliği  (AB) ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştireceğini, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıklamanın 12 Nisan'da başlayacağını açıklamıştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Yürütülen revizyon çalışması öngörülen tarihten önce tamamlanmış olup erteleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 10 Mart 2021 tarihinde Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 Ocak ayı verileri yayımlanacaktır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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