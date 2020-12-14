TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
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TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı

14.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:49
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim'de yıllık bazda yüzde 12 ve aynı dönemde cari fiyatlarla perakende ciro yüzde 24.3 yükseldi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim'de yıllık bazda yüzde 12 ve aynı dönemde cari fiyatlarla perakende ciro yüzde 24.3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi aynı dönemde içecek ve tütün satışlarında yüzde 14.8, gıda dışı satışlarda  (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.8, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 6.5 arttı.

TÜİK verilerine göre aynı dönemde cari fiyatlarla ciro, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 28.5, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 6.0 arttı.Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim'de aylık bazda, yüzde 4.2 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.7, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.7 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Ekim'de aylık bazda yüzde 4.4 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.2, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.1 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

 


TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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