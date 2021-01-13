TÜİK-Perakende ciro yüzde 26.1, hacim yüzde 11.9 arttı

Türkiye genelinde Kasım'da yıllık bazda perakende ciroda artış yüzde 26.1'i bulurken, satış hacmindeki artış ise yüzde 11.9 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım'da yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.5 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım'da aylık bazda yüzde 2.2 arttı. Aynı dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.3 azaldı.Cari fiyatlarla perakende ciro ise Kasım'da yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.7 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım'da aylık bazda yüzde 3.7 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.3 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı