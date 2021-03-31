TÜİK-ÖTS'ye göre ihracat Şubat'ta yüzde 8.8 artışla 15.1 milyar dolar
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TÜİK-ÖTS'ye göre ihracat Şubat'ta yüzde 8.8 artışla 15.1 milyar dolar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜİK-ÖTS'ye göre ihracat Şubat'ta yüzde 8.8 artışla 15.1 milyar dolar

Özel ticaret sistemine (ÖTS) göre ihracat Şubat ayında, yıllık bazda yüzde 8.8 artarak 15 milyar 102 milyon dolara, ithalat yüzde 9.1 artarak 18 milyar 581 milyon dolara yükseldi.

Özel ticaret sistemine (ÖTS) göre ihracat Şubat ayında, yıllık bazda yüzde 8.8 artarak 15 milyar 102 milyon dolara, ithalat yüzde 9.1 artarak 18 milyar 581 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 10.4 artarak 3 milyar 152 milyon dolardan, 3 milyar 480 milyon dolara, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 81.5'ten, yüzde 81.3'e yükseldi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 5.9 artarak 29 milyar 365 milyon dolara, ithalat yüzde 2.4 artarak 36 milyar 408 milyon dolara yükseldi.Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 10 azalarak 7 milyar 824 milyon dolardan, 7 milyar 43 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78'den, yüzde 80.7'ye yükseldi.Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanıyor. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanıyor. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılıyor. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almıyor, yalnızca ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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