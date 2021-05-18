TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2)
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TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2)

TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2)
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişiye ulaştı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,8 puan yükselişle yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 627 bin kişi arttı ve 27 milyon 725 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 43,8'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 1 puanlık artışla yüzde 50,3 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre, tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 27,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 22,1 olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 43,3'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi arttı ve 27 milyon 391 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 781 bin kişilik artışla 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 2 puan azalarak yüzde 28,1'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan gerileyerek yüzde 17,1 oldu.

Türkiye genelinde ocak-mart dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.320

31.357

31.963

İş gücü (bin kişi)

32.842

21.776

10.066

İstihdam (bin kişi)

27.725

19.234

8.490

Tarım (bin kişi)

4.864

2.915

1.949

Sanayi (bin kişi)

5.913

4.515

1.398

İnşaat (bin kişi)

1.713

1.656

74

Hizmet (bin kişi)

15.217

10.148

5.070

İşsiz (bin kişi)

4.118

2.542

1.576

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.478

9.581

21.897

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

50,3

69,4

31,5

İstihdam oranı (yüzde)

43,8

61,3

26,6

İşsizlik oranı (yüzde)

12,9

11,7

15,7

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

14,8

13

19,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

25,3

22

31,7

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Varank: 'Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu.'
Varank: "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu."
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TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2) - Haberler Ekonomi
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