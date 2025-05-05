TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonomide yön tayin eden temel göstergelerden biri olan Nisan ayı enflasyon verileri, piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Hem yatırımcılar hem de ekonomistler için büyük önem taşıyan bu veriler, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarının da hesaplanmasında temel kriter olacak. Peki, TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri, ekonomi yönetiminin yol haritasını da etkileyecek.

NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler, 2025 Nisan ayı enflasyon verileri için aylık bazda yüzde 3,2 ila 3,8 aralığında bir artış bekliyor. Bu oranla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Özellikle Ramazan ayı etkisiyle artan gıda fiyatlarının Nisan ayı enflasyon verileri üzerinde belirleyici olduğu ifade ediliyor.