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TÜİK: Mart döneminde işsizlik azaldı

TÜİK'in açıkladığı Mart dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 0,9 puan azalarak 13,1 olurken istihdam oranında 3,4 puan, işgücüne katılımdaysa 4,5 puanlık düşüş kaydedildiTürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, Mart döneminde işsizlik oranı...

TÜİK: Mart döneminde işsizlik azaldı
11.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:14

TÜİK'in açıkladığı Mart dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 0,9 puan azalarak 13,1 olurken istihdam oranında 3,4 puan, işgücüne katılımdaysa 4,5 puanlık düşüş kaydedildiTürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, Mart döneminde işsizlik oranı yıllık bazda 0,9 puanlık azalmayla yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye gerilediği kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı ise 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı 3,4 puanlık düşüşle yüzde 42 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım ve kayıt dışı azaldı

İşgücüne katılım 2020 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bine gerilerken işgücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık düşüşle yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

Mart 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak yüzde 29,1'e geriledi. Tarım dışı sektörde de kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalışla yüzde 24,6, istihdam oranı ise 5,1 puanlık azalmayla yüzde 27,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,2 puanlık azalışla yüzde 36,3 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla yüzde 27,9 seviyesinde gerçekleşti.

DW/BK,CÖ

(c)


Ekonomi Manşet

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