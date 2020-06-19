TUİK Kütüphane istatistiklerini açıkladı
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TUİK Kütüphane istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılının Kütüphane İstatistikleri sonuçlarını açıkladı.

TUİK Kütüphane istatistiklerini açıkladı
19.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılının Kütüphane İstatistikleri sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 163 bin 845, Karabük ilinde bu rakam 145 bin 431 ve Bartın ilinde bu rakam 117 bin 281 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kütüphane istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde toplam kütüphane sayısı 2019 yılında 32 bin 411 oldu, Türkiye'de Halk Kütüphanelerinde 20 milyon 742 bin 540 kitap bulunurken, Zonguldak ilinde bu rakam 163 bin 845, Karabük 145 bin 431, Bartın da ise 117 bin 281 oldu.

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı 1 milyon 443 bin 751 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri verilerine göre Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 443 bin 751 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 5,9 azalarak 185 bin 527 oldu. Milli Kütüphaneden yararlanma sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,2 artarak, 711 bin 523 oldu.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 39,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri verilerine göre Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 39,3 artarak 3 milyon 955 bin 908 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak 31 milyon 451 bin 920 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1,4 arttı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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