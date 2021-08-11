TÜİK: Kurum hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır
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TÜİK: Kurum hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır

TÜİK: Kurum hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bazı basın yayın organlarında kurumun işsizlik ve enflasyon verileriyle ilgili yer alan haberlerin "tamamen asılsız" olduğunu belirterek, ürettikleri istatistiklerin uluslararası norm ve standartlara uygun olduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bazı basın yayın organlarında kurumun işsizlik ve enflasyon verileriyle ilgili yer alan haberlerin "tamamen asılsız" olduğunu belirterek, ürettikleri istatistiklerin uluslararası norm ve standartlara uygun olduğunu bildirdi.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurum hakkında bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin "tamamen asılsız ve hayal ürünü" olduğu vurgulandı.

Söz konusu haberlerde yer alan iddiaların gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "TÜİK, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nda yer alan 'Üretilen istatistiklerin, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanıp uygulanacağı, açıklanan istatistiklerin kalitesinin ve ilkelere uygunluğunun değerlendirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler ve resmi istatistik üretiminde kullanılan yöntemlerin kamuoyuna açıklanacağı' hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Başta iş gücü ve fiyat endeksleri olmak üzere TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemler, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, TÜİK internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmelerde, TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin uluslararası norm ve standartlara uygunluğu teyit edilmektedir. Ayrıca kurumumuzda son dönemde yaşanan görev değişiklikleri, ilgili mevzuat ve liyakat çerçevesinde gerçekleştirilen bürokratik işlemlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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TÜİK: Kurum hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır - Haberler Ekonomi
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