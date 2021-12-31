TÜİK Konya Bölge Müdürü Kubaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kubaloğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Kubaloğlu, yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in çektiği "Sisin sakladığı şehir", haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un çektiği "Kudüslü acılı anne", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği "Bırakmam" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının dünya standartlarında nitelikli haberler ürettiğini belirten Kubaloğlu, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet