Tüik, Katı Yakıtlar İstatistiklerini Açıkladı

Katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat 2018 Kasım döneminde linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 104 bin 309 ton, linyitin 7 milyon 140 bin 423 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 784 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 47 bin 517 ton, linyitin 7 milyon 29 bin 464 ton ve taşkömürü kokunun 451 bin 652 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 83,2 iken linyitte yüzde 101,6 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 54,9'u termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,7'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 95,3'ü demir-çelik sanayine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA