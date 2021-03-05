TÜİK-İstihdam kadınlarda yüzde 28.7, erkeklerde yüzde 63.1

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45.7 olup bu oran kadınlarda yüzde 28.7, erkeklerde ise yüzde 63.1 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45.7 olup bu oran kadınlarda yüzde 28.7, erkeklerde ise yüzde 63.1 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014 yılında yüzde 59,8 iken 2019 yılında yüzde 58,7 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2019 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26,7, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 87,3 olduğu görüldü.

Çalışma hayatında kalma süresi, bir kişinin hayatı boyunca işgücü piyasasında aktif olması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; çalışma hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda 16.7 yıl, erkeklerde 37.7 yıl iken 2019 yılında çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19.1 yıl, erkeklerde 39.0 yıl oldu.Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında çalışanların yüzde 62.0'si işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğunu belirtirken kadın çalışanlarda bu oranın yüzde 64.6, erkek çalışanlarda ise yüzde 61.0 olduğu görüldü.Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi oranı 2007 yılında yüzde 9.4 iken bu oran 2020 yılında yüzde 25.0 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2007 yılında yüzde 90.6 iken 2020 yılında yüzde 75.0 oldu.Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2020 yılında 584 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 483 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında yüzde 9.1 iken bu oran 2020 yılında yüzde 17.3 oldu. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı