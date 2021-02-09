TÜİK "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile, Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını ve verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla "İşgücü Piyasası...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile, Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını ve verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturulduğunu duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki işgücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulan ve ilk toplantısını

4 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştiren İşgücü Piyasası Danışma Kurulu ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor" denildi ve şu bilgiler verildi: "Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. "Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurullarının oluşturulması planlanmaktadır."Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesi'nde yer alan 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır."Açıklamada yer alan bilgilere göre, TÜİK'ten dört kişilik bir ekibin bulunduğu Kurul'da, sivil toplum kuruluşlarından toplam beş kişi ve akademisyenlerden de beş kişi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı