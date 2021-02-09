TÜİK "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TÜİK "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturdu

09.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:58
TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile, Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını ve verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla "İşgücü Piyasası...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile, Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını ve verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturulduğunu duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki işgücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulan ve ilk toplantısını

4 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştiren İşgücü Piyasası Danışma Kurulu ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor" denildi ve şu bilgiler verildi: "Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. "Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurullarının oluşturulması planlanmaktadır."Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesi'nde yer alan 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır."Açıklamada yer alan bilgilere göre, TÜİK'ten dört kişilik bir ekibin bulunduğu Kurul'da, sivil toplum kuruluşlarından toplam beş kişi ve akademisyenlerden de beş kişi yer alıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fatma Şahin Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Didem Kınalı Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜİK "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturdu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:02:38. #1.14#
title