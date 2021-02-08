TÜİK, İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulduğunu bildirdi Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geçen ay "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geçen ay "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturulduğunu bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında ülkenin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli periyotlarda çeşitli konularda araştırmalar düzenlediği ve sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu belirtildi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan değişimlerin her alanı olduğu gibi istatistik alanını da etkilediği ifade edilen açıklamada, kurumun, ortaya çıkan bu yeni şartlarla etkinliğini artırmak için sürekli olarak yapısını güncellediği ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için araştırmalarını geliştirmeye dönük çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuyla Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2021 yılı ocak ayında İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 'Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir.' hükmünü içeren 607. maddesi kapsamında oluşturulmuştur."

Danışma Kurulunun, ülkedeki iş gücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulduğu ve ilk toplantısını 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, kurulun ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğu bilgisine yer verildi.

Kurulun üye listesinin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan iş gücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurullarının oluşturulması planlanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesi'nde yer alan erişilebilirlik ve açıklık ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök