TÜİK-İnternet kullananlar 3.7 puan artışla yüzde 79'a çıktı Türkiye genelinde internet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde, 2019 yılındaki yüzde 75.3'ten 3.7 puan artışla yüzde 79'a yükseldi.

Türkiye genelinde internet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde, 2019 yılındaki yüzde 75.3'ten 3.7 puan artışla yüzde 79'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, internet kullanım oranı erkeklerde yüzde 84.7, kadınlarda yüzde 73.3 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre hanelerin evden internete erişim olanağı da aynı dönemde yüzde 88.3 düzeyinden, yüzde 90.7'ye yükseldi.Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı da yüzde 87.9'dan yüzde 89.9'a yükseldi. Buna göre hanelerin yüzde 50.8'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken yüzde 86.9'u mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Kişisel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içindeki oranı yüzde 51.5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 51.2 düzeyindeydi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 48.7 ile ilk sırayı aldı.İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 34.1'den yüzde 36.5'e çıktı.Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, erkeklerde yüzde 40.2 iken kadınlarda yüzde 32.7 oldu. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 38.3 ve yüzde 29.9 düzeyindeydi.İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60.9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 26,1 ile basılı kitap, dergi, gazete, yüzde 22.5 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21.1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17.6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 17 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri takip etti.

İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; yüzde 54.2 ile erkeklerde giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 24.1 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma ve yüzde 22.5 ile basılı kitap, dergi, gazeteyken, kadınlarda yüzde 68.5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 31.5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 30.2 ile basılı kitap, dergi, gazete oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA