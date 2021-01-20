TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı
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TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı

20.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:37
TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili yöntem değişikliğine gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili yöntem değişikliğine gitti.

TÜİK'in resmi internet sayfasındaki duyuruya göre, Kurum, girişim yöneticilerinin iş yerinin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçmek üzere hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine dair iş yeri eğilim anketlerini uyguluyor, bu anket sonuçlarını kullanarak aylık olarak sektörel ve ekonomik güven endekslerini hesaplıyor.

İş yeri eğilim araştırmalarında bu yılın ocak ayından başlamak üzere anketlerin uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem güncelleştirilirken hesaplamalarda girişim cirosu ve sektörlerin katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandı.

Güven endekslerinin hesaplanmasında yapılan iyileştirmeler doğrultusunda, anket uygulanan girişim sayısı aylık 4695'ten 7950'ye çıktı. Girişimlerin seçiminde tabakalı rassal örnekleme yerine her sektörün toplam cirosunun yüzde 70'ini oluşturan girişimler tam sayım olarak ankete dahil edildi. Anket kapsamı her yıl bu koşul göz önüne alınarak güncelleştirilecek. Girişimlerin verdiği cevaplar, girişimin bulunduğu sektörde sahip olduğu ciro payına göre ağırlıklandırılarak endeks hesaplamasına dahil edilmeye başlandı. Üst sektör endeksleri hesaplanırken her bir alt sektörün GSYH katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandı.

Yapılan metodolojik iyileştirmelerle, endekslerin ekonomik gelişmeleri ve makro ekonomik göstergeleri öncüleme yeteneğinin güçlendirilmesi, kapsanan sektörlerde daha yüksek temsiliyet oranına ulaşılması, sektörde faaliyet gösteren girişimlerin kendi büyüklüğü oranında endeksleri etkilemesi ve hizmet sektöründe anket uygulanan alt sektör sayısının artırılması hedefleniyor.

Metodoloji değişikliklerini yansıtan seriler, 25 Ocak'ta yayınlanacak olan "Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2021" ve 28 Ocak'ta yayınlanacak "Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2021" haber bültenleriyle kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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