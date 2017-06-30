Tüik'in Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'ün ihracat ve ithalatı arttı.



TÜİK verilerinden alınan bilgiye göre, Karabük'te ihracat yüzde 54,7, ithalat yüzde 88,8 oldu.



Öte yandan aynı bölgedeki Zonguldak'ta ihracat yüzde 172,3, ithalat yüzde 27,8 artarken, Bartın'da ihracat yüzde 117,7, ithalat yüzde 1,9 azaldı.