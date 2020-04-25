TÜİK'in 94. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Vekili Yinal Yağan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen bu sürecin Türkiye'ye etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Vekili Yinal Yağan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen bu sürecin Türkiye'ye etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirildiğini bildirdi.

Yağan, TÜİK'in 94. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, kurumun, ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arası eş güdümü sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye istatistik sisteminin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de kararların güvenilir verilere dayanarak alınması ve uygulanan planların titizlilikle izlenebilmesi için gerekli bilgi altyapısını sağlayacağına dikkati çeken Yağan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu sürecin ülkemize etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesi adına tüm çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun 94. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü vesilesiyle istatistik camiasının ve Kurumumuza geçmişten bugüne kadar özverili çalışmalarıyla katkı sağlamış olan tüm meslektaşlarımın Türkiye İstatistik Günü'nü kutlarım."

Kaynak: AA