Tüik'in 92. Kuruluş Yıl Dönümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Vekili Mehmet Aktaş, TÜİK'in kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmak misyonuyla hareket ettiğini bildirdi.

Aktaş, TÜİK'in 92. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurumun ürettiği istatistiklerin önemine dikkati çekti.

Toplumların mevcut durumlarını görebilmesi, olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi ve geleceğe ilişkin planlar yapabilmesinde, doğru, güvenilir ve zamanlı bilginin öneminin büyük olduğunu belirten Aktaş, "Güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Aktaş, TÜİK'in 1926'da Merkezi İstatistik Dairesi adıyla kurulduğunu, 1962'de de Devlet İstatistik Enstitüsü adını aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sürekli değişen ihtiyaçlar paralelinde 1930, 1956, 1962, 1984, 1989 ve 1990 tarihlerinde çıkarılan kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle kurumun yapısında ve görevlerinde değişiklikler yapılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu ile TÜİK adıyla ve yeni dönemin gereklerini karşılayacak biçimde yapılandırılmış kurumun faaliyetleri, istatistik üretimi ve Türkiye İstatistik Sistemi'nin koordinasyonu olarak belirlenmiştir."

TÜİK'in kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmak misyonuyla hareket ettiğini vurgulayan Aktaş, kurumun yeni şartlara uyum göstererek, toplumun tüm kesimleriyle iletişim ve iş birliği içinde, sahip olduğu kaynakları etkili kullanarak çalışmaya devam edeceğini kaydetti.